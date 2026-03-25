Galatasaray'da bu sezon Abdülkerim Bardakcı'nın ardından en çok süre alan futbolcu olan Barış Alper Yılmaz, aynı zamanda kariyerinin en skorer sezonunu da yaşıyor. Milli futbolcu, Süper Lig ve Avrupa'daki performansıyla taliplerini artırmaya devam ediyor. Ancak son dönemde saha dışındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Takvim'in haberine göre yakın zamanda 175 milyon TL değerinde bir ev satın alarak dikkatleri çeken Yılmaz, şimdi de rotasını turizme çevirdi.

BÜYÜKADA'DA OTELE ORTAKLIK

Ufuk Özcan'ın haberine göre Yılmaz, Büyükada'da faaliyet gösteren 4 yıldızlı tarihi bir otele ortak olarak turizm sektörüne adım attı. 25 yaşındaki milli futbolcunun bu hamlesinin ardından farklı sektörlerde de yatırımlarının süreceği konuşulmaya başlandı.

Bu sezon Galatasaray'la tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Barış Alper Yılmaz; 10 gol ve 14 asist ile 24 gollük katkı sağlayarak kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.