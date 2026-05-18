İspanya’nın en kalabalık bölgesi olan Endülüs’te yapılan seçimler Başbakan Pedro Sánchez için tarihi bir yenilgiyle sonuçlandı.

Sosyalist Parti bölgedeki ilk seçimlerin yapıldığı 1982 yılından bu yana en kötü sonucunu aldı.

Bu oylama Ağustos 2027’de yapılması beklenen genel seçimler öncesindeki en büyük sınav olarak görülüyordu.

Sonuçlar ülkedeki iki ana akım parti için hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın sağ ve sol kanattaki yükselen hareketler büyük bir başarı elde etti.

Aşırı sağcı popülist Vox Partisi ise hükümet koalisyonuna katılma fırsatı yakalayarak Sanchez'in hükümetinde belirletici konuma yükseldi.

SAĞCILAR YÜKSELİŞTE

Muhafazakar Halk Partisi (PP) seçimi birinci sırada tamamladı ancak parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Bölge başkanı Juan Manuel Moreno sonuçları değerlendirirken hedefledikleri başarıyı alamadıklarını belirtti.

Moreno yaptığı açıklamada "Hedeflediğimiz en yüksek başarıya ulaşamadık. Ancak yine de mükemmel bir sonuç elde ettiğimizi söylemeliyim. Hükümeti kurma sorumluluğunu üstlenmek artık bize düşüyor" dedi.

PP hükümet kurmak için artık göçmen karşıtı Vox Partisi’nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Vox’un Endülüs lideri Manuel Gavira ise "seçmenler ne stediğini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Onların istediği şey ulusal öncelik politikasıdır dedi.

Vox bu politikayla İspanyollara kamu konutları ve sosyal yardımlarda öncelik tanınmasını istiyor.

SANCHEZ'E YOLSUZLUK İDDİASI

Başbakan Sánchez yolsuzluk iddiaları ve açık kapı göç politikası nedeniyle seçmenlerin tepkisini çekti.

İspanya son iki yılda gelişmiş ekonomiler arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Ancak halkın yaşadığı ekonomik zorluklar Sánchez’e yönelik memnuniyetsizliği artırdı.

Başbakanın göçmenlere yasal statü sağlama planı da Vox tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Ipsos kamuoyu araştırma şirketinden Paco Camas uluslararası konuların Endülüs seçimlerinde etkisiz kaldığını belirtti.

Camas bölgede PP ve Vox arasında bir koalisyon kurulmasının neredeyse kesin olduğunu ifade etti. Vox halihazırda diğer iki bölgede daha PP ile koalisyon ortaklığı yürütüyor.