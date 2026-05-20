Fenerbahçe’de 7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi büyük bir hareketlilik var. Aziz Yıldırım ile sandığa gidecek olan Hakan Safi, ses getirecek bir eyleme imza attı. Safi teknik direktörlük konusunda dünyaca ünlü İtalyan hoca Antonio Conte’yle ile telefonda görüştü. Conte’ye resmi teklifini ileten başkan adayı, maaş konusu ve diğer konulardaki tüm talepleri karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Safi, futbol direktörlüğü konusunda ise Paolo Maldini’yle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmış ve prensipte anlaşma sağlamıştı.

NAPOLİ’DEN AYRILIYOR

Conte, bir önceki sezon şampiyon olduğu Napoli’de bu yıl İnter’in gerisinde kaldı. Bu nedenle tecrübeli teknik adamın Başkan Aurelio De Laurentiis ile sorun yaşadığı belirtildi. Conte’nin Napoli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İtalyan basını ayrıca kurt hocanın İtalya Milli Takımı için en güçlü adaylardan biri olduğunu yazdı. Udinese maçıyla sezonu tamamlayacak olan Conte, Napoli’yle 22 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 8 kez mağlup oldu.

ŞAMPİYONLUK ONUN İŞİ

2005 yılında Siena’yla teknik direktörlüğe başlayan Juventus’un eski futbolcusu Antonio Conte, kısa sürede başarılı bir kariyere imza attı. Conte, İtalya Serie A’da Juventus’un başında 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında şampiyon oldu. 2020-2021’de Inter ve 2024-2025’te Napoli’yle aynı başarıları tekrar eden İtalyan teknik adam, Serie A’da 3 farklı takımla lig zaferi yaşayan isim olarak tarihe geçti. Conte’nin en dikkat çeken başarılarından bir tanesi İngiltere Premier Lig’de 2016-2017’de Chelsea’yle kazanılan şampiyonluk.