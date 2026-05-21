Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Keçiören ilçesindeki bir şüphelinin adresini tespit eden ekipler ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yapılan aramalarda 14 yivli tüfek, 11 yivsiz tüfek, 44 tabanca, 10 bin 66 fişek, 830 fişek çekirdeği, 155 şarjör, 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, 2 ahşap dipçik, muhtelif sayılarda icra ve şarjör yayı ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.
Aramalarda silah imalatı ve fişek dolumunda kullanıldığı değerlendirilen aletlere de el konuldu. Evde 1 matkap, muhtelif sayıda matkap ucu, 1 gravür makinası, 1 spiral makinası, 1 spiral çark makinası, 1 mengene, 26 tabanca lazer aparatı, 3 fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aleti ile barut olduğu değerlendirilen madde bulundu. Operasyon sonucunda ev sahibi şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.