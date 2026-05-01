İtalya’nın denizlerdeki eski gururu, şimdilerde ise bütçenin en büyük "kara deliği" haline gelen efsanevi uçak gemisi Giuseppe Garibaldi için yolun sonu göründü. Roma hükümeti, bakım masraflarıyla baş edemediği bu devasa platformu elden çıkarmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu: Bedava hibe etmek.

EKONOMİ İÇİN TAM BİR YÜK OLDU

İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin (Marina Militare) 1985 yılından beri bayrak gemiliğini yapan ve Libya operasyonu gibi kritik NATO görevlerinde başrol oynayan Giuseppe Garibaldi (C551), aktif görevden alınmasının ardından İtalya ekonomisi için tam bir yük haline geldi. Meloni hükümeti, bu yükten kurtulmak için gemiyi Endonezya’ya hibe etme kararı aldı.

BAKIMI AYRI SÖKÜMÜ AYRI DERT

İtalyan parlamento raporları, emektar geminin İtalya’nın başına nasıl dert olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Geminin sadece geçen yılki durağan bakım maliyeti 5 milyon avro olarak kayıtlara geçti. Eğer gemi hibe edilmeyip söküme (hurdaya) gönderilseydi, İtalya bütçesinden 19 milyon avroluk dev bir söküm maliyeti daha çıkacaktı. Roma yönetimi, "hibe" formülüyle hem bu masraflardan kurtuluyor hem de stratejik bir müttefik kazanıyor.

BEDAVA GEMİNİN ARKASINDAKİ 1.5 MİLYARLIK İHRACAT

İtalya bu hibeyi karşılıksız bir iyilik olarak değil, dev bir savunma paketinin kapısını açacak anahtar olarak görüyor. Roma, Garibaldi’yi hediye ederek Endonezya ile M346 jet eğitim ve hafif taarruz uçakları, denizaltı tedarik projeleri ve deniz karakol uçakları gibi ürünlerin ihracatını yapmayı planlıyor.

Hedeflenen toplam ihracat bedeli ise tam 1.5 milyar avro. İtalyan gemi inşa devi Fincantieri, şimdiden 1.2 milyar avroluk devriye gemisi sözleşmesini imzalamış durumda.

TÜRKİYE'DEN DE GEMİ ALMIŞTI

Endonezya, donanmasını güçlendirmek için sadece İtalya ile değil, Türkiye ile de yakın temas halinde. Cakarta yönetimi, 2025 yılı içerisinde teslim alınmak üzere Türkiye'ye 2 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn siparişi vermişti. İtalya'nın uçak gemisi hamlesi, bölgedeki savunma pazarında elini güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor.

AFET YÖNETİM MERKEZİ OLACAK

Endonezya tarafı, 180 metre uzunluğundaki bu devi saf bir savaş gemisi olarak kullanmayacak. Bölgenin deprem ve tsunami gibi doğal afetlere açık yapısı nedeniyle Garibaldi; geniş pist alanı ve kargo kapasitesiyle "Yüzer Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi" olarak görev yapacak.

BİR DEVRİN SONU GELDİ

Fincantieri tarafından inşa edilen Giuseppe Garibaldi devrinin sonu geldi. 180 Metre uzunluğu ve 14.000 Ton deplasman ağırlığı bulunan gemi kapasitesinde Harrier II savaş uçakları ve helikopterleri bulundurabiliyordu.