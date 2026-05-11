Kurban Bayramı tatilinin kamu kurumları için 9 güne çıkarılmasının ardından, özel sektördeki çalışma ve ek ücret hakları gündeme geldi. Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş, bayram boyunca çalışacak işçilerin yasal haklarını ve ek ödeme kalemlerini teknik detaylarıyla açıkladı. Karakaş, bayram mesaisinin karşılığının "çifte yevmiye" olarak ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.

İDARİ İZİN VE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMASI

Kamu çalışanları için uygulanan 9 günlük idari izin süreci, özel sektör çalışanları için yasal bir zorunluluk taşımıyor. Özel sektörde bayram tatili, arife günü saat 13.00’ten itibaren başlayıp bayramın dördüncü günü akşamı sona eren 4,5 günlük süreyi kapsıyor.

Bu süre zarfında işverenler, aradaki iş günlerini yıllık izin veya telafi çalışmasıyla birleştirebilse de, işçi ve işveren arasındaki mutabakat bu sürecin temelini oluşturuyor.

ÇALIŞMA ONAYI VE HAKLI FESİH ŞARTLARI

İş Kanunu çerçevesinde, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde özel bir hüküm bulunmadığı sürece işçinin rızası alınmadan bayramda mesai yaptırılamıyor. Karakaş'ın belirttiği yasal esaslara göre:

İşçinin yazılı onayı (muvafakatname) olmadan zorla çalıştırılması hukuka aykırı kabul ediliyor.

Onayı alınmayan bir işçinin bayramda işe gelmemesi durumunda işten çıkarılması, işçiye kıdem tazminatı hakkı tanıyor.

Zorla çalıştırma girişimi, işçi açısından "haklı fesih" sebebi sayılabiliyor.

Daha önce onay veren işçi, 30 gün önceden yazılı bildirimle bu onayını geri çekebiliyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRET HESAPLAMA YÖNTEMİ

Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmaların ücretlendirilmesi, normal iş günlerine göre farklılık gösteriyor. Kanuna göre bayramda çalışmayan işçi o günün ücretini tam alırken, çalışan işçiye her gün için ilave bir ücret daha ödeniyor.

Tatil Yapılması: Bir Günlük Ücret (Kesintisiz)

Çalışılması: Mevcut Ücret + Bir Günlük Ek Ücret (Çifte Yevmiye)

Haftalık 45 Saat Aşımı: Çifte Yevmiye + %50 Zamlı Fazla Mesai

Karakaş, hesaplamayı bir örnekle detaylandırdı: Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir çalışan, bayramda çalıştığı her gün için 4.000 TL ilave ücret hak ederek günlük 8.000 TL kazanç sağlar. 4,5 günlük bayram süresince tam mesai yapan bir çalışan, aylık maaşına ek olarak toplam 18.000 TL ödeme alır.

ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMAN AŞIMI

İşverenlerin bayram mesaisi karşılığında nakit ödeme yerine "sonra izin kullanma" (serbest zaman) teklif etmesi kanunen geçersiz sayılıyor. Yasaya göre bayram mesaisinin karşılığı yalnızca nakit olarak ödenmek zorunda.

Bu ödemelerin en geç maaş gününde yapılması gerektiğini hatırlatan Karakaş, ödemenin gecikmesi durumunda işçinin mevduata uygulanan en yüksek işletme faizini talep etme hakkı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, bu ek ödemelerin SGK matrahına dahil edilmesi, çalışanların emeklilik primlerini de doğrudan etkiliyor.