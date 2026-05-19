500 kilometrelik otoyol parkurunda gerçekleştirilen gerçek yol şartları testi, bayram seyahatlerinde elektrikli araç sahiplerinin karşılaşacağı tabloyu özetledi. Yüzde 100 şarjla yola çıkılan ve ortalama 115 km/sa hızla gerçekleştirilen test protokolünde, batarya kapasitesinden ziyade enerji verimliliği ve şarj hızının seyahat süresini doğrudan belirlediği saptandı.

DÜŞÜK MENZİLLİ MODELLER SIK MOLA VERDİREREK YOLCULUĞU UZATIYOR

Test verilerine göre, düşük batarya kapasitesine ve zayıf otoyol menziline sahip şehir içi odaklı modeller, uzun yolda sürücüleri sık sık şarj istasyonlarına yönlendirerek yolculuk süresini ciddi oranda uzatıyor.

Listenin en sonunda yer alan Fiat 500e, 37 kWh bataryası ve 165 kilometrelik otoyol menzili nedeniyle 500 kilometrelik yolu ancak 6 saat 11 dakikada tamamlayabildi. Benzer şekilde Honda e:Ny1 5 saat 53 dakika, Jeep Avenger 5 sa 46 dakika, Renault 4 e-Tech ise 5 saat 34 dakikalık toplam süreleriyle bayram trafiğinde daha fazla mola verilmesini zorunlu kılan modeller arasında yer aldı.

ORTA GRUPTA SEYAHAT SÜRESİ 5 SAATİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Batarya kapasitesi 50 ila 116 kWh arasında değişen ancak aerodinamik yapıları veya şarj eğrileri nedeniyle otoyolda yüksek tüketime sahip olan araçlarda seyahat süreleri 5 saat barajını aştı.

Kütlesi ve tasarımı nedeniyle yüksek enerji tüketen Mercedes G580 EQ, 116 kWh'lik devasa bataryasına rağmen 247 kilometrelik otoyol menzilinde kalarak 500 kilometrelik parkuru 5 saat 28 dakikada bitirdi. Bu grupta Hyundai Inster 5 saat 26 dakika, BMW iX1 xDrive30 5 saat 21 dakika, VW ID.3 Pro 5 saat 20 dakika, Peugeot e-208 GT 5 saat 16 dakika ve Volvo EX30 Single ise 5 saat 12 dakikalık performans sergiledi. MG 4 LR ile Smart #3 Brabus modelleri ise tam 5 saatlik seyahat süreleriyle sınırda yer aldı.

VERİMLİLİK VE YÜKSEK MENZİL MOLA SÜRELERİNİ DENGELİYOR

Batarya verimlilikleri optimize edilen bazı orta sınıf modeller, otoyol menzillerini 300 kilometrenin üzerine çıkararak mola sürelerini kayda değer oranda aşağı çekmeyi başardı.

Kia EV3 LR modeli 500 kilometrelik yolu 4 saat 56 dakikada tamamlarken, Skoda Elroq 85 modelinde bu süre 4 saat 53 dakikaya geriledi. Benzer segmentteki BYD Seal ve Kia EV4 LR modelleri 370 kilometrelik otoyol menzilleriyle yolculuğu 4 saat 50 dakika ile 4 saat 45 dakika arasına indirdi. 400 voltluk mimariye sahip olmasına rağmen yüksek enerji verimliliği sunan Tesla Model Y LR ise 380 kilometrelik otoyol menzil performansı ile toplam yolculuk süresini 4 saat 43 dakikaya kadar düşürdü.

YOLCULUĞU EN ÇOK KISALTAN MODELLER ZİRVEDE

Yüksek teknolojik altyapıları, gelişmiş şarj eğrileri ve 800 voltluk mimarileri sayesinde mola sürelerini minimumda tutarak yolculuğu en çok kısaltan tepe modeller ise listenin zirvesinde yer aldı. Bu araçlar, içten yanmalı dizel veya benzinli otomobillerin seyahat sürelerine en çok yaklaşan modeller oldu.

DS Numéro 8 LR, 475 kilometrelik yüksek otoyol menzili sayesinde 500 kilometrelik parkuru sadece 4 saat 37 dakikada tamamladı. Güncellenen teknolojisiyle XPeng G6 MY25 ise 4 saat 36 dakikalık derece elde etti. Büyük bataryası ve 525 kilometrelik otoyol menzil kapasitesiyle dikkat çeken Lucid Air GT, yolculuğu 4 saat 30 dakikaya indirmeyi başardı. Listenin en üst basamağında yer alan ve bayram yolculuğunu en çok kısaltan model ise 85 kWh bataryası ve 490 kilometrelik otoyol menziliyle 500 kilometreyi 4 saat 28 dakikada kateden Mercedes CLA 250+ oldu.