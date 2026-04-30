Orta Doğu’daki çatışmalar küresel piyasalarda petrol fiyatları üzerindeki stresi artırıyor. Nisan ayı büyük çoğunlukla “ateşkes” ile geride kalıyor. Fakat Hürmüz Boğazının kapalı kalmaya devam etmesi, vadeli işlemlerde petrol fiyatlarını yeni bir zirveye taşıdı.

NİSANDA DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent Petrol vadeli fiyatı dünkü işlemlerde 120 dolara yükselerek Haziran 2022'den beri en yüksek seviyeye gördü. Bugünkü işlemlerde ise fiyatlar 113 dolara yakın seviyelerde dengeleniyor.

Petrolde 100 doların üzerinde konumlanma çabası dikkat çekerken; geçen ayki yüzde 41,4’lük primin ardından, varil fiyatı, nisanı ayını da yüzde 9,50 civarında yükselişle tamamlamaya doğru ilerliyor.

BENZİN FİYATLARINDA REKOR

Bu arada petroldeki hareketlilik iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam etti. Son olarak 28 Nisan 2026 Salı günü motorin grubunda 2,28 TL ve benzin grubunda 0,95 TL zam yapılmıştı.

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ilk defa 63,00 TL’yi aştı ve 63,77 TL’ye çıkarak en yüksek seviyeyi gördü. Nisan başında 85 TL’yi aşan motorin fiyatı ise ay sonunda 71,66 TL’ye geriledi.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmeler ele alındığında; ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer bir anlaşma yapılana kadar Hürmüz’deki ablukayı sürdürme kararı aldı. Tahran yönetimi bu karara karşı çıkarken, gelinen noktada “Boğaz’daki tıkanıklığın belirsiz bir süre daha devam edebileceğine” ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerindeki tansiyonu yükseltti.

ABD’Lİ CITI’DEN UYARI

ABD’li Citi, bu hafta açıkladığı son raporunda Brent petrol fiyatına tahminini 2026 yılının ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekleri için sırasıyla varil başına 110, 95 ve 80 dolara yükseltmişti. Banka “Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının haziran sonuna kadar kesintiye uğraması halinde, fiyatların varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği” uyarısında bulundu.