Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’ndeki Kartepe Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre berberlik yapan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ali Köşker ile üniversitede santral görevlisi olan babası Süleyman Köşker arasında “madde kullanımı” nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ali Köşker, babasına bıçakla saldırarak boğazını kesti. Süleyman Köşker, eşi ve çocuklarının gözü önünde kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Süleyman Köşker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Köşker’in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sırasında elinden yaralandığı tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.