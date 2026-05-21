Galatasaray'ın 1 numaralı transfer bombası Bernardo Silva’da yeni gelişme… Portekizli yıldız, Avrupa’dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek için sarı-kırmızılı kulüpten zaman istedi. Masadan kalkarken talebini ileten tecrübeli futbolcu, şartların olgunlaşması durumunda yıllık 15 milyon Euro maaş beklentisini yineledi.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva, Atletico Madrid dışında; Chelsea, Benfica, Barcelona, Milan ve Juventus'un da transfer listesinde yer alıyor. Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.