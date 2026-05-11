Trendyol Süper Lig’i dördüncü bitirmesi kesinleşen ve bu hafta ligdeki sezonun son maçına çıkacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nabil Bentaleb'i gündemine aldı. Lille forması giyen Cezayirli futbolcunun, Avrupa ve farklı liglerden ve Türkiye'den talipleri arasında olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fransız ekibinin kontrat uzatma teklifine rağmen Bentaleb'in henüz karar vermediği belirtilirken, Beşiktaş'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi girişim yapabileceği ifade ediliyor. Bu sezon 36 maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.