Beşiktaş'ın 2024-25 sezon öncesinde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Portekizli orta saha Joao Mario, Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldı. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ Beşiktaş'ın 2024-25 sezonunda Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Portekizli futbolcu için 2 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Dönemin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un büyük ısrarla istediği oyuncu, geçen sezon ise Yunan ekibi AEK'ya kiralanmıştı. Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlerde; oyuncunun yeni adresinin de geçen sezon kiralık oynadığı AEK olacağı belirtildi.

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