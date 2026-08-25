Hafta sonu tatilini Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendisini iyi hissetmemesi üzerine vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu. Burada gerçekleştirilen detaylı tetkik ve kontrollerin ardından, doktorların tavsiyesi üzerine tecrübeli başkana tedbir amaçlı anjiyo işlemi uygulandı. OPERASYONUN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenilen Serdal Adalı, taburcu edilerek İstanbul'a dönüş yaptı. Siyah-beyazlı kulübün liderinin evinde istirahate çekildiği ve genel durumunun gayet olumlu olduğu bildirildi.

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