Hayat tesadüfleri sever... Vefat etmeden önce son maçını Romanya Milli Takımı’nın başında Dolmabahçe’de A Milli Takım’a karşı oynayan Mircea Lucescu’nun adı lig şampiyonluğu kazandırdığı Beşiktaş ile tekrar buluşmak üzere. Serdal Adalı’nın 1 numaralı teknik adam adayı Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu. Adalı, Yunan kulübü PAOK’ta uzun yıllardır görev yapan 53 yaşındaki Razvan ile görüşmelere başlayacak. PAOK ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lucescu’nun 4 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunuyor. Adalı, bu miktarı ödemeye hazır. Razvan’ın kararına göre görüşmeler netleşecek.

B PLANI ŞAHİN

Ufak bir ihtimal de olsa yerli teknik direktör konusu da masada. Başta Razvan Lucescu olmak üzere diğer yabancı adaylarla görüşecek olan Adalı, sonuç alamazsa Nuri Şahin’i gündeme alacak. Başakşehir, bonservis bedeli ödenmesi halinde Şahin’in ayrılığına sıcak bakıyor. Genç teknik adamın Beşiktaş’ta görev almak istemesi Adalı’nın işini kolaylaştıracak.

ERNESTO VALVERDE İDDİASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın aklının köşesinde de Ernesto Valverde’nin yer aldığı öğrenildi. Razvan Lucescu’yla masaya oturacak olan Adalı, aksilik çıkması halinde rotayı İspanyol hocaya çevirecek. Valverde, Athletic Bilbao’da uzun yıllar çalışmış ve önemli başarılara imza atmıştı.