Beşiktaş'taki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen ancak zaman içinde kulüple bağları kopan Rafa Silva, ara transferde olaylı şekilde eski takımı Benfica'nın yolunu tuttu. Portekizli futbolcu, geçirdiği birkaç ayda memleketinde de 'istenmeyen adam' haline geldi.

Kış transferinde Benfica'ya giden Rafa, Portekiz ekibinde çıktığı 11 maçta 2 gollük skor katkısı verebildi. 5 milyon euroya transfer olan ve beklentinin büyük olduğu yıldız futbolcuyla ilgili başta teknik direktör Jose Mourinho olmak üzere tepkiler de ardı ardına geldi.

MOURİNHO'DAN ÜLTİMATOM

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, performansından memnun kalmadığı Rafa Silva'ya ültimatom verdi. Deneyimli çalıştırıcının, Rafa ile istediği futbolu sergilemesi için net bir konuşma yaptığı belirtildi.

"BENFİCA'NIN YILDIZI DEĞİL"

Son olarak Portekiz'in CMTV kanalında yorumculuk yapan Antonio Figueiredo da 32 yaşındaki hücumcu için açtı ağzını yumdu gözünü. Figueiredo, "Rafa, Benfica'nın yıldızı değil. Benfica'nın futbolunu değiştirmek için değil; Beşiktaş'taki sorunlarını sonlandırmak için buraya geldi. O arada yaklaşık iki ay hiç çalışmadı ve geldiğinden beri Benfica'ya yeni bir şey getirmedi" ifadelerini kullandı.