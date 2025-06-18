Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. İşte siyah beyazlıların muhtemel rakipleri:
Midtjylland
Anderlecht
Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi
Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi
BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ YOLU
2.eleme turunda organizasyona dahil olacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme oynayacak. Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.