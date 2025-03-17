Beşiktaş'ta gülen yüzler kısa süre içinde yerini üzüntü ve öfkeye bıraktı. Ole Gunnar Solskjaer ve ekibinin göreve gelmesiyle üst üste 4 lig maçını kazanıp havaya giren Kartal, neler olduysa bir anda çöktü. İlk ciddi uyarı Gaziantep’ten geldi. Siyah-beyazlılar, geçen hafta 10 kişi kalan rakibine hem skor olarak hem de futbol olarak kaybetmişti. Konyaspor deplasmanındaki durum ise facia! Solskjaer’in takımı, 9 kişi kalan Konya’ya gol atamadan yenilip tarihi tersten yazdı.

KRİZ MASASI

Geleceğe umutla bakan taraftarların hayalleri bir anda suya düşerken Başkan Serdal Adalı, kriz masası oluşturacak. Konya’da maçı tribünden izleyen Adalı, Ümraniye’de Solskjaer ve ekibiyle görüşecek. Takım kaptanları da zirvede yer alacak. Adalı’nın kötü gidişatın hesabını sert bir şekilde sorması bekleniyor. Teknik heyetten gelecek rapora göre, bazı futbolculara kadro dışı cezaları gelebilir.