Transfer döneminde Dusan Vlahovic, Leandro Trossard, Salih Özcan ve Alexander Nübel gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta orta saha ve sağ kanat takviyeleri de eklenmek üzere.

Siyah-Beyazlılar, Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Ernest Poku'nun zorunlu satın alma opsiyonlu transferini bitirdi. Hollandalı futbolcunun, akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Genç yetenek, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

MİRETTİ DE 'TAMAM'

Öte yandan orta saha rotasyonu için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile de anlaşma sağladığı öğrenildi. Poku'yu bitiren Siyah-Beyazlılar, Miretti için de görüşmelerin son aşamasına geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre bu transfer için de satın alma opsiyonlu kiralama tercih eden Beşiktaş'ın teklifi, oyuncu tarafından kabul edildi. Beşiktaş'ın, Juventus ile yaptığı görüşmelerde de son aşamada olduğu ifade edildi.