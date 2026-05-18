Beşiktaş’ta hafta sonu planlanan Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek. Toplantıda bugüne kadarki süreç, sezon boyunca yaşanan başarısızlıkların temel nedenleri ve gelecek sezon planlaması ele alınacak. Yalçın’ın kaderi çizilecek. Futbol Komitesi, tecrübeli çalıştırıcıya destek veriyor.

MOTİVASYON MASADA

Adalı’nın kafasında net bir karar yok. Kulüp yönetimindeki eğilim, Yalçın’ın görevine devam etmesi yönünde. Görüşmede Yalçın’ın motivasyonu ve önümüzdeki sezon için sportif hedefleri ile projeleri de masaya yatırılacak. Toplantıdan çıkacak sonuç, Beşiktaş’ın sadece teknik ekip değil, kadro yapısını da etkileyecek.