Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti.
Siyah beyazlı ekibin ilk 11'i açıklandığında Ole Gunnar Solskjaer'in Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç tercihi, taraftarın sosyal medyada tepkisini çekmişti.
KIRMIZI KART GÖRDÜ, GOL GELDİ
Beşiktaşlı taraftarların korktuğu başına geldi. Gabriel Paulista'dan formayı alan Tayyip Talha Sonuç, Göztepe ile oynanan maçın ilk yarısında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
35. dakikada ceza yayı üzerinde önüne almak isteyen Juan, Tayyip Talha Sanuç tarafından formasından çekilerek düşürüldü. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendirdi ve kırmızı kartına başvurdu.
Pozisyonun ardından Romulo, serbest vuruştan ağları buldu. Kaleci Ersin'in hatalı kurdurduğu baraj ve yer tutuşundaki sorun nedeniyle gol gelince siyah beyazlı taraftarlar küplere bindi.