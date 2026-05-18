Küresel piyasaların gözü kulağı Pekin'den gelecek haberlerdeydi ve beklenen dev hamle gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yürütülen kritik zirveden, dünya ekonomisinde kartları yeniden dağıtacak devasa bir anlaşma paketi çıktı.

TAM MUTABAKATA VARILDI

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, iki liderin küresel ekonomik dengeleri etkileyecek kritik maddeler üzerinde tam mutabakata vardığı duyuruldu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kurumsal bir zemine oturtmayı hedefleyen liderler, bu doğrultuda yeni mekanizmalar geliştirilmesi konusunda uzlaştı. Bu kapsamda hayata geçirilecek olan Ticaret Kurulu, hassas nitelik taşımayan mallara ilişkin ikili ticaret süreçlerini yönetecek. Bir diğer önemli adım olan Yatırım Kurulu ise hükümetler arası bir ortak platform olarak görev yapacak ve doğrudan yatırımlarla ilgili tüm süreçleri en üst düzeyde ele alacak.

DEV SİPARİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Anlaşmanın havacılık sektörünü hareketlendiren en dikkat çekici maddesi ise uçak siparişleri oldu. Pekin yönetimi, Çinli hava yolu şirketleri adına Amerikan havacılık devi Boeing’den tam 200 adet uçak alımını resmi olarak onayladı. Beyaz Saray, milyarlarca dolarlık bu dev siparişin ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve nitelikli yeni istihdam alanları yaratacağını vurguladı.

Ticaret gerilimlerinin en hassas noktalarından biri olan tarım sektöründe de taraflar büyük bir uzlaşıya vardı. Çin, 2026, 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, ABD’den her yıl en az 17 milyar dolarlık tarım ürünü satın alacağını taahhüt etti. Bu dev bütçeli alım sözünün yanı sıra Pekin yönetimi, Amerikan sığır eti ürünlerinin Çin pazarına erişimini yeniden sağladı ve ABD'nin bazı eyaletlerinden gerçekleştirilen kümes hayvanı ithalatına yönelik kısıtlamaları da tamamen kaldırdı.

DÜNYAYI ENDİŞELENDİREN SORUN BİR NEBZE ÇÖZÜLDÜ

Washington’un ulusal güvenlik ve yüksek teknoloji üretimi açısından en büyük endişelerinden biri olan tedarik zinciri aksaklıkları konusunda da Çin’den önemli esnemeler geldi. Pekin yönetimi, nadir toprak elementleri ve kritik minerallere ilişkin küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD'nin endişelerini giderecek adımlar atacağını bildirdi. Çin ayrıca; nadir toprak elementlerinin üretimi, işleme ekipmanları ve bu alandaki teknolojilerin üçüncü ülkelere satışına yönelik uyguladığı yasak ve kısıtlamalar konusunda Washington'un taleplerini yeniden değerlendirmeyi kabul etti.