Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından bir anne, çocuğunun odasında karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Çocuğunun iki gün önce kendisine çelik yeleklerle ilgili sorular yönelttiğini ifade eden anne, yaşananların ardından kaygılarının arttığını dile getirdi.

'BU ÇOCUĞU NASIL OKULA GÖNDERECEĞİM?'

Anne, çocuğunun defterleri kıyafetine zımbalayarak kendine koruma amaçlı bir yelek yaptığını gördüğünü söyleyerek, “Bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim? Neye güvenerek, kime güvenerek bırakayım?” sözleriyle yaşadığı endişeyi ifade etti.

İşte annenin açıklaması:

“Az önce gördüğüm manzara karşısında şok geçirdim. Yani Ben bu çocuğu şimdi nasıl okula göndereceğim? Bana iki gün önce çelik yeleklerle alakalı bazı şeyler sordu. Şimdi yaptığı şeye bakar mısınız? Defterleri kıyafetine zımbalayarak kendine çelik yelek yapmış. Bu ne mesela? Şimdi nasıl bırakayım bu çocuğu okula? Neye güvenerek, kime güvenerek bırakayım?”