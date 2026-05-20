Cengiz KARAGÖZ

Kanal İstanbul talanı bir yandan, askeri alan talanı bir yandan sürerken, şimdi de Kanal İstanbul manzaralı askeri alan konut inşaatına açıldı. Alanda Türkiye’nin ilk Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bulunuyordu.

‘KANAL’IN İÇİNDE

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mahallesi sınırlarında yer alan yaklaşık 2 milyon552 bin metrekarelik arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.

Bölge, 2009 Çevre Düzeni Planı’nda ağırlıklı olarak ‘askeri alan’, ‘askeri güvenlik bölgesi’ ile ‘kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı’ olarak tanımlanıyordu. Sonraki yıllarda plan değişiklikleriyle farklı kullanım kararlarına konu oldu. 2019’da ‘kentsel gelişme, turizm ve kıyı tesisleri’ fonksiyonları eklendi. 2021’de bu alan ‘rezerv yapı alanı’ ilan edildi. İnşaata açılan alan, Kanal İstanbul Planı’nın da içinde yer alıyor.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısında da bu alanlarda dere yataklarının korunması gerektiği vurgulandı. Yazıda ‘bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiği’ ifade edildi.

Yeşil kalacak denilen askeri alana şimdi ‘Kanal İstanbul’ manzaralı bu evleri yapacaklar.

28 bin kişi yaşayacak

Bölgede yaklaşık 891 bin metrekarelik konut ve ticaret alanı öngörülürken, toplam emsal inşaat alanı 1.39 milyon metrekareyi aşıyor. Nüfusun en fazla 28 bin 736 kişi olacağı öngörülüyor. Yapı yüksekliklerinin yer yer 9 kata kadar çıktığı plan notlarında yer alıyor.