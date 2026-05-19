“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “etkin pişmanlık” bir kez daha ifade verdi. Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına verdiği ifadede ikinci etkin pişmanlık beyanını yalanladı.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, ikinci etkin pişmanlık beyanında “Komisyonda yer alan esmer tenli ve siyah saçlı bir kadın” ifadesini kullandığını, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın ismini belirtmediğini savundu.

Yalım, üçüncü etkin pişmanlık ifadesinde “Bu kişinin kim olduğunu tam olarak hatırlamadığım için bu şekilde bir ifade verdim. Ayrıca yine basında, benim basın açıklaması yapacağım yönünde ve şikayetçi olacağım yönünde haberler gördüm. Bu hususlar doğru değildir, basında bu haberlerin neye dayanarak yapıldığını da anlamış değilim” ifadelerini kullandı.