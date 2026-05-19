Bölgede günlerdir etkisini sürdüren yoğun sağanak yağışlar, Tokat'taki Almus Barajı'nı taşma noktasına getirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen kritik uyarıların ardından Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında Turhal Kaymakamlığı’nda acil durum toplantısı gerçekleştirildi.
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karara göre, barajın dolusavaklarının 19 Mayıs Salı gecesi ya da 20 Mayıs Çarşamba sabahı itibariyle taşacağı öngörüldüğünden, Yeşilırmak yatağında bulunan yerleşim yerleri için acil tahliye düğmesine basıldı.
MAHALLE VE KÖYLER TAHLİYE EDİLİYOR
Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı önlem amacıyla Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliyesine karar verildi.
İKİ İLDE OKULLAR TATİL
Yeşilırmak nehir hattı boyunca oluşabilecek sel riskine karşı komşu illerde de önlemler artırıldı. Yağışların devam etmesi ve nehir debisinin tehlikeli seviyeye ulaşacak olması nedeniyle Tokat ve Amasya'nın taşkın riski taşıyan ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.