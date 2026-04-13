Zonguldak Valiliği, şehirdeki çocukları etkileyen bir menenjit salgını başladığı yönünde hızla yayılan söylentilere resmi verilerle son noktayı koydu. Tek bir şüpheli vakanın ardından büyüyen iddialar üzerine harekete geçen valilik yetkilileri, şehirdeki son sağlık durumunu kamuoyuyla paylaştı.
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi bir çocuk, 8 Nisan'da yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine başvurdu. Doktorlar, hastayı aynı günün akşamında menenjit şüphesiyle tedavi altına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vakayı "bildirimi zorunlu hastalıklar" sistemine şüpheli olarak işledi.
SALGIN İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI
Süreci yakından izlediklerini belirten valilik yönetimi, basına yansıyan haberlerin aksine şehirde ikinci bir menenjit vakası kaydetmediklerini duyurdu.