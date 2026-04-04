Paylaşımında kullandığı ifadelerle kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından tepki alan AKP'li gazeteci Sinan Burhan'a Hadise'den yanıt geldi.

'GÖRÜNTÜLER BİR SENE ÖNCEDEN'

"Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim.

'HEDEF BEN DEĞİLİM!'

Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.

Burhan, söz konusu açıklamasında “Hadise bir p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır? Aşık Veysel bir sazla insanı kendine getirdi. Neşet Ertaş bir türküyle kalplere kazındı. Yaşar Kemal bir romanla dünyayı sarstı. Ara Güler bir kareyle tarihi durdurdu. Necip Fazıl Kısakürek bir mısrayla zihinleri sarstı. Ahmet Özhan sesiyle gönüllere dokundu. Eğer Hadise sanatçıysa bu isimler ne? Bu videoyu neden yayınlıyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz gözünüzü kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz" ifadelerini kullanmıştı.