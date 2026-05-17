Bir Türk şirketi daha yeni yatırımlarını Mısır’a yapma kararı aldı. Kütahya’da üretim yapıp dünyaya ihraç eden Gürok Grubu da Mısır Sanayi Bakanı ile masaya oturarak ülkede yeni bir cam fabrikası yatırımı yapmayı değerlendiriyor.

Kütahya’da üretim gerçekleştiren ve dünyada 120 ülkeye ihracat yapan cam üretim devi Gürok, rotasını Mısır'a çevirdi. Şirket, Mısır’da yatırım yapmak adına yetkililerle görüşmelere başladı.

Günde 2 milyon adet ürettiği LAV marka cam ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden grubun bu hamlesiyle kurulacak tesis, Gürok’un Kütahya ve Türkiye dışındaki ilk fabrikası olacak. Mısır; Avrupa ve ABD’ye yönelik vergisiz ihracat avantajı ve düşük iş gücü maliyetiyle Türk şirketleri için önemli bir tercih sebebi haline geldi.

150 BİN METREKARELİK ALAN

Türk Gürok Grubu; Mısır'ın dış pazarlara yönelik ihracatını artırmak ve devletin katma değerli sanayilerin yerelleştirilmesine ilişkin politikasını desteklemek amacıyla, 150.000 metrekareye kadar ulaşan bir alanda cam sofra takımı üretimine yönelik yeni bir sanayi projesiyle Mısır pazarında güçlü bir şekilde genişlemeyi planlıyor.

Hayata geçirilmesi beklenen proje; grubun bölgesel genişleme planının bir parçası olarak Mısır'ın stratejik konumundan, ticaret anlaşmalarından ve devletin sanayi sektörüne yabancı yatırım çekmek için sunduğu sanayi ile yatırım teşviklerinden yararlanılarak yürütülüyor.

Bu durum; Mısır Sanayi Bakanı Mühendis Halid Haşim'in, Türk grubun Başkan Yardımcısı Esin Güral Argat başkanlığındaki bir heyetle yeni projenin detaylarını ve uygulama planlarını görüşmek üzere düzenlediği kapsamlı bir toplantı sırasında netleşti. Toplantıya Stratejik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mühendis Muhammed Sami ve Sanayi Bakanlığı'ndan bir dizi yetkili de katılım sağladı.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Toplantıda, grubun Mısır'da kurmayı hedeflediği ve en son küresel endüstriyel teknolojileri kullanarak cam sofra takımı üretimine odaklanan sanayi projesinin özellikleri gözden geçirildi. Projenin, tedarik zincirlerini ve besleyici sektörleri desteklemenin yanı sıra yaklaşık 1.000 doğrudan istihdam olanağı sağlaması bekleniyor.

İki taraf ayrıca, projenin enerji ve su tüketimini rasyonelleştirmek adına gelişmiş sistemleri uygulama planlarını da görüştü; bu sistemlerin operasyonel verimliliği artıracağı ve sanayi sektöründeki modern çevresel sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlayacağı belirtildi.

Toplantı sırasında Sanayi Bakanı; özellikle teknoloji transferine, istihdam yaratılmasına ve yerel üretim kapasitelerinin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan projeler başta olmak üzere, Mısır pazarında gerçek sanayiler kurmak isteyen ciddi üreticileri destekleme konusunda Bakanlığın istekli olduğunu vurguladı.

Bakan; Türk gruba çeşitli şekillerde destek sağlamaya ve ilgili mercilerle koordinasyon içinde, inşaat ve işletme süreçlerini hızlandırmak amacıyla projenin uygulanmasını engelleyebilecek her türlü engeli aşmak için çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Bakan ayrıca, hükümetin Mısır'ı bölgesel bir sanayi ve ihracat merkezi haline getirme planı çerçevesinde, devletin halihazırda sunduğu yatırım ve sanayi teşviklerini, özellikle ihracat ve stratejik sektörleri desteklemeyle ilgili avantajları gözden geçirdi.

MISIR'A AÇILMA PLANI

Türk Gürok Grubu Başkan Yardımcısı Esin Güral Argat ise Mısır pazarının grup için bölgedeki en önemli stratejik pazarlardan biri olduğunu teyit ederek, Mısır'ın Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişim için önemli bir geçiş noktası olduğunu açıkladı.

Grubun dünyanın en büyük beşinci cam ürünleri üreticisi olduğunu ve ürünlerini yaklaşık 140 ülkeye ihraç ettiğini belirten yetkili, Mısır'deki genişlemenin, grubun uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu kaydetti.