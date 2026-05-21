Finlandiya, gastronomi turizmini güçlendirmek için dikkat çekici bir projeye hazırlanıyor. Visit Finland tarafından yürütülen yeni program kapsamında 16 yabancı konuk, tüm masrafları karşılanan özel bir yemek ve keşif yolculuğuna davet edilecek.

Amaç, Finlandiya Cumhuriyeti’nin mutfak kültürünü dünya gastronomi sahnesinde daha görünür hale getirmek ve İtalya, Fransa veya İspanya gibi köklü gastronomi ülkeleriyle aynı seviyede anılmasını sağlamak.

PROGRAM EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Eylül ayında gerçekleştirilecek programda seçilen 16 kişi, ülkenin farklı bölgelerinden hazırlanan özel tadım menülerini deneyimleyecek. Katılımcılar iki ayrı grup halinde ağırlanacak ve 4 günlük kapsamlı bir gastronomi yolculuğuna çıkacak.

İKİ FARKLI BÖLGEDE DENEYİM

Programın biri Sahil ve Takımadalar bölgesinde, diğeri ise Lapland’ın doğal atmosferinde gerçekleştirilecek. Bu iki rota, ülkenin farklı mutfak karakterlerini öne çıkaracak.

Sahil bölgesindeki menü, Michelin yıldızlı Kaskis restoranından Erik Mansikka tarafından hazırlanacak. Lapland tarafında ise Sky Kitchen & View restoranının şefi Joel Manninen görev alacak. Her iki şef de yerel ürünleri öne çıkaran modern bir mutfak yaklaşımı sunacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Katılımcılar, Instagram veya TikTok üzerinden kısa bir video paylaşarak “Neden Fin lezzetlerini tatmak istiyorsunuz?” sorusunu yanıtlayacak. Başvurular bireysel ya da çift olarak yapılabiliyor ve 18 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında kabul ediliyor. Kazananlar 29 Haziran’da açıklanacak.