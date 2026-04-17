Suudi Arabistan ve Hamas lideri için yas ilan eden iktidar, okul faciasında suskun. Oysa 2024’te Pakistan’da 148 öğretmen ve öğrencinin ölümü için 1 günlük yas ilan edilmişti. Vatandaşın “Biz yastayız, siz değil misiniz?” tepkisini gösterdiği iktidar, Azerbaycan’da 20 askerin şehit olduğu uça kazasında yas ilan etmedi.





PAKİSTAN'A VE HAMAS'A VAR, BİZİM ÇOCUKLARIMIZA YOK!



Papa II. Jean Paul, S.Arabistan Kralı El Suud, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Hamas lideri İsmail Haniye için birer günlük yas ilan etmişti. 52 kişinin öldüğü Reyhanlı, 39 kişinin öldüğü Reyna, 33 şehit verilen İdlib, 42 madencinin öldüğü Amasra’da yas ilan etmeyen iktidar, en son 78 kişinin yanarak öldüğü Kartalkaya faciasında 1 günlük ‘yas’ ilan etti.





