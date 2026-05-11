Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk ayağında, Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Sipay Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Ali Aytemur kaydetti. Karşılaşmanın 22. dakikasında ev sahibi ekip, Taulant Seferi'nin kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı. Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK ikinci tur rövanş maçı 15 Mayıs'ta oynanacak.
Turun galibi, Esenler Erokspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Final, 24 Mayıs 2026 Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
FATİH TERİM DE İZLEDİ
Karşılaşmayı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim ile eski milli oyuncu Tuncay Şanlı da izledi.