İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kalamos Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talep edilen konkordato süreciyle ilgili 16 Mart 2026 tarihinde yeni bir tensip zaptı hazırladı.

İş insanı Ünal Aysal ile özdeşleşen ve geçtiğimiz yıl hukuki süreçleriyle gündemden düşmeyen Hotel Les Ottomans (Muhsinzade Yalısı) için yeniden konkordato başvurusunda bulunuldu. Kasım 2025’te reddedilen talebin ardından, şirket bu kez İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yeni bir karar çıkarttı.

İstanbul Boğazı’nın en ikonik yapılarından biri olan Hotel Les Ottomans’ın işletmecisi Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş., mali darboğazı aşmak adına yeniden yargıya başvurdu. İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı olan şirket için yapılan başvuru, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından işleme alındı.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE GENİŞ YETKİ

Mahkeme, bilirkişi heyetine raporlarını hazırlamaları için 60 gün süre tanıdı. Ayrıca heyete, şirketin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yapma yetkisi verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’nin daha önce vermiş olduğu kararların da dikkate alındığı süreçte, bir sonraki kritik duruşmanın 11 Haziran 2026 günü saat 14:35’te yapılması kararlaştırıldı.

GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz yıl da konkordato talebinde bulunmuş ve bu talebi geçici olarak kabul edilmişti. Ancak süreç beklenildiği gibi ilerlememiş ve Kasım 2025 tarihinde mahkeme, konkordato talebinin reddine karar vererek süreci sonlandırmıştı. Bu kararın ardından otelin akıbeti merak konusu olurken, Universal Luxembourg Group SA çatısı altındaki Kalamos Turizm, şansını yeniden deneme kararı aldı.

OTELİN BAZI BÖLÜMLERİ KAPALI

Hukuki süreç devam ederken, Hotel Les Ottomans cephesinden de misafirlere yönelik önemli bir bilgilendirme yapıldı. Otelin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuruda, tesisin belirli bölümlerinin hizmete kapalı olduğu belirtildi.

Otel yönetimi tarafından yayımlanan duyuru metni şu şekilde:

"Değerli Misafirlerimiz,

Sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek adına başlatmış olduğumuz restorasyon çalışmaları nedeniyle; konaklama, spa ve restoran departmanlarımız kısa bir süreliğine hizmet verememektedir. Ancak Hotel Les Ottomans olarak, bu süre zarfında eşsiz davet ve etkinliklerinize ev sahipliği yapmaya devam ettiğimizi bildirmekten mutluluk duyarız."