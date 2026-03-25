Baharın habercisi kiraz çiçekleri bu yıl Japonya borsasına da erken müjde verdi. Tokyo'da sakuraların 18 Mart'ta açmasıyla birlikte, piyasa analistleri 2026 ilkbaharı için iyimser beklentilerini dile getirmeye başladı. Peki bir çiçeğin açma tarihi borsa ile nasıl ilişkilendiriliyor?

Japonya'da kiraz çiçeklerinin (sakura) erken açtığı yıllarda Nikkei 225 hisse senedi endeksinin belirgin bir şekilde daha iyi performans gösterdiği ortaya kondu. 2026 yılı için Tokyo'da çiçeklerin 18 Mart'ta açmasıyla "erken açan yıl" kategorisine girilmesi, bahar aylarında borsada yeni bir yükseliş beklentisini tetikledi.

Özel hava durumu şirketi Weathernews'in verilerine göre, Tokyo'da kiraz çiçekleri bu yıl, ortalama kabul edilen geçen yıla (24 Mart 2025) kıyasla altı gün daha erken açtı. Peki, botanik bir olay ile borsa arasında nasıl bir ilişki olabilir?

RAKAMLARLA 'KİRAZ ÇİÇEĞİ ANOMALİSİ'

Geçmiş yıllara ait Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verileri ile Nikkei 225 endeksinin performansı karşılaştırıldığında, çiçeklerin açma tarihine göre borsanın kaderinin 3 kategoriye ayrıldığı görülüyor:

Erken Açan Yıllar (19 Mart'a kadar): Piyasaların en güçlü olduğu dönemdir. Nikkei 225 endeksi mart ayında ortalama %1,0, nisan ayında ise %4,2 oranında yükselmektedir. İlkbahardan yaz başlarına uzanan nisan-haziran dönemindeki ortalama artış ise %6,7 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. Ayrıca bu yıllarda ocak-aralık yıllık ortalaması da daha yüksektir.

Geç Açan Yıllar (25 Mart ve sonrası): Hisse senedi fiyatları ilkbahar başlarında zayıf seyretme eğilimindedir. Özellikle nisan-haziran döneminde borsada ortalama %1,9'luk bir düşüş kaydedilmektedir.

Analistlere göre bu anomali bir tesadüften ziyade, mevsim geçişlerinin tüketici davranışları üzerindeki doğrudan etkisiyle açıklanıyor:

Kiraz çiçeklerinin erken ve sağlıklı açabilmesi için kış aylarında yeterince soğuk bir döneme (uyku halinin kırılması) ihtiyaç vardır. Soğuk geçen kış ayları; mont, ısıtıcı ve kışlık ürün satışlarını artırarak perakende sektörünü canlandırır.

Kışın ardından sıcaklıkların aniden artması ve baharın erken gelmesi, tüketicileri kışlıkları erken rafa kaldırmaya iter. Bahar kıyafetleri satışı hızlanır, dışarıda yemek yeme, seyahat ve eğlence harcamaları artar.

Kıştan bahara geçişteki bu sert ve belirgin mevsimsel ayrım, tüketici aktivitesinin aylarca kesintisiz ve güçlü kalmasını sağlayarak şirket kârlılık beklentilerini yükseltir. Borsa da bu olumlu beklentiyi önceden fiyatlar.

2026 PİYASALARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tokyo'daki çiçeklerin 18 Mart'ta açmasıyla birlikte 2026 yılı resmi olarak "erken çiçeklenme yılı" istatistiklerine dahil oldu. Ekonomik göstergeler tek başına borsanın yönünü belirlemese de, piyasaların mevsimsel özelliklerini dikkate alan uzmanlar, kiraz çiçeği anomalisi ışığında 2026'nın ilkbahar ve yaz başı döneminde hisse senedi fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik bekliyor.