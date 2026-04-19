Avrupa Birliği genelinde uygulanmaya başlanan yeni Giriş Çıkış Sistemi, vize süreçlerinde yaşanan randevu krizine bağlı olarak gelişen başka ülkeden vize alma eğilimine karşı yeni bir denetim mekanizması oluşturdu. Başvuru sahiplerinin randevu bulabildikleri ülkeler üzerinden vize alarak farklı ülkelere seyahat etmeleri, artık dijital veri tabanında net bir şekilde izlenebiliyor.

GİRİŞ ÇIKIŞ SİSTEMİ İLE TÜM HAREKETLER DİJİTAL KAYIT ALTINDA

Yeni sistem kapsamında, Schengen bölgesine yapılan ilk girişten itibaren, kişinin hangi ülkede ne kadar süre kaldığına dair tüm hareketler dijital olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanlar, vize alınan ülkeye sadece sınırlı giriş yapılmasına rağmen seyahatin büyük bölümünün başka ülkelerde geçirilmesinin sistem üzerinden tespit edilebildiğini belirtiyor. Bu durumun vize başvurularında değerlendirme kriterlerini daha da sıkılaştırdığı ve planlanan seyahat ile gerçekleşen seyahat arasındaki uyumsuzlukların ret riskini artırdığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANI FİRUZ BAĞLIKAYA’DAN UYARILAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde randevu bekleme süresinin bir yıla yaklaşması nedeniyle vatandaşların Yunanistan üzerinden vize almaya yöneldiğini ifade etti. Bağlıkaya, Giriş Çıkış Sisteminin sadece ilk giriş kuralını değil, aynı zamanda hangi ülkede daha fazla vakit geçirildiği bilgisini de tuttuğunu vurguladı. Parmak izi, biyometrik veriler ve vize bilgilerinin ortak bir veri tabanında işlendiğini belirten Bağlıkaya, bu bilgilerin net biçimde ortaya çıkmasının sonraki vize başvuru süreçlerinde vatandaşların sorun yaşamasına neden olabileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE SCHENGEN BAŞVURULARINDA DÜNYA İKİNCİSİ KONUMUNDA

Avrupa Birliği 2024 yılı Schengen Vizesi istatistiklerine göre, Türkiye 1 milyon 173 bin 917 başvuru ile dünyada en fazla vize başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Çin 1 milyon 779 bin 255 başvuru ile ilk sırada yer alırken, Hindistan 1 millyon 108 bin 239 başvuruyla üçüncü sırada bulundu. Türkiye’den yapılan başvurular 2022 yılında 778 bin 409, 2023 yılında ise 1 milyon 55 bin 885 olarak gerçekleşmişti.

SCHENGEN VİZELERİ AVRUPA BİRLİĞİ’NE 1 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE GELİR SAĞLADI

Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yapılan 11,7 milyonu aşan Schengen vizesi başvurusu, Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan 1 milyar euronun üzerinde gelir sağladı. Türkiye’den yapılan başvurular kapsamında ise yalnızca konsolosluklara ödenen ücretlerin toplamı 100 milyon euroyu aştı. Bu rakamlar, vize süreçlerinin ekonomik boyutunu ortaya koydu.

RET ORANLARINDA GÖRECE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Vize başvurularında artış görülürken, ret oranlarında ise bir düşüş kaydedildi. Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14,5’i reddedilirken, bu oran 2022 yılında yüzde 15,7, 2023 yılında ise yüzde 16,1 olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14,8 oldu. Turizm sektörü temsilcileri, seyahatlerin vize alınan ülke ağırlıklı planlanması gerektiğini, aksi takdirde sistemdeki dijital kayıtların sonraki başvuruları olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.