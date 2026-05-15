Özel ve akılda kalıcı telefon numaralarına yönelik ilgi dünya genelinde artmaya devam ediyor. Son olarak dikkat çeken bir numara, Dubai’de düzenlenen açık artırmada milyonlarca liralık teklif alarak satıldı. Tekrarlayan rakamlardan oluşan ve kolay ezberlenebilen numaranın yaklaşık 36 milyon TL karşılığında yeni sahibini bulduğu belirtildi.

Açık artırmada satılan numara, basit ama çarpıcı dizilimiyle ön plana çıkıyor: 058 777 7777.

Lüks tüketim ve koleksiyon piyasasında değer gören özel numaralar, özellikle iş insanları ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uzmanlar, prestij unsuru olarak görülen bu tür numaraların son yıllarda yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade edildi.

Açık artırmada satışa çıkan numaranın kısa ve dikkat çeken rakam dizilimine sahip olması, fiyatın yükselmesinde etkili oldu. Benzer numaraların daha önce de milyonlarca dolarlık tekliflerle satıldığı biliniyor.