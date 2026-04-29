Avrupa devleri enerji krizi ve fırlayan yakıt fiyatlarıyla boğuşurken, haritadaki küçük bir ülke tüm dünyaya meydan okuyor. Litre fiyatının 2.50 Euro’ya (yaklaşık 100 TL) dayandığı AB ülkelerinin aksine, Malta'da ne benzin ne de dizel fiyatı tam 6 yıldır yerinden oynamıyor.

Peki, tüm dünya enflasyonla kavrulurken Malta bu mucizeyi nasıl başarıyor?

Malta'da benzin 1,34 Euro, dizel ise 1,21 Euro. Bu rakamlar 2020'den beri, yani pandemiden bu yana tek bir kuruş bile değişmedi.

Devlet, akaryakıt ithalatını bizzat kontrol ediyor. Petrol fiyatları dünyada fırladığında devlet kendi vergisinden vazgeçiyor, fiyatlar düştüğünde ise kasasını dolduruyor. Yani vatandaş pompada hiçbir zaman zam görmüyor.

Petrolün ucuz olduğu dönemde devasa stoklar yapılıyor, kriz dönemlerinde ise bu stoklar kullanılarak piyasa dengeleniyor.

Sadece yakıt değil, elektrik de bedavadan biraz pahalı

Asıl şaşırtıcı olan ise elektrik fiyatları. Malta, tam 10 yıldır (2014’ten beri) elektrik fiyatlarını da sabit tutuyor. Ortalama bir tüketici için fiyatlar şaka gibi seviyelerde kalırken, hükümet "ulusal strateji" olarak enflasyonu bu şekilde dizginliyor.