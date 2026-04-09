Okullarda çocuk tacizcisi vakıfların faaliyetlerine bile göz yuman Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs’ta düzenlenecek “Gençlerden Atasına Mektup” yarışmasını engellemeye çalıştı. Ancak Eğitim-İş vazgeçmedi. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, SÖZCÜ’ye yarışmayı yıllardır düzenlediklerini söylerken “15 Nisan 2022’de AKP’li eski Bakan Mahmut Özer zamanında MEB’in aynı yarışmanın okullarda duyurulmasına izin verdiği belgelerle açığa çıktı" dedi.

Özbay, 10 Kasım’ı ara tatile denk gelmesini eleştirip, "Çağdışı vakıfların okullardaki faaliyetlerine destek veren MEB’in bu ideolojik kararını tanımıyoruz, yarışma yapılacak” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR’E GİDİLECEK

Özbay şöyle devam etti: “Gençlerin Ata'ya sevgisini yazıya dökmesini engellemek isteyenler, ‘Ey Türk Gençliği’ diye başlayan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni bir kez daha okusun. Bu yarışmanın hayata geçmesi kimsenin keyfine bağlı olamaz.

Aynı bakanlık okulların kapılarını yandaş sendikalara açıp, gerici vakıf ve derneklerle protokoller imzalıyor. Atatürk’ü anmak, Cumhuriyet değerlerini yaşatmak, yasakçı tutumla karşılanıyor, bahaneler üretiliyor.

Hangi mevzuat, bu sevgiyi engelleyebilir? Yarışmayı kazanan öğrencilerimizin aileleriyle birlikte Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkacak olmasından mı rahatsızsınız? MEB'in bu ideolojik kararını tanımayız. Yarışmamızı düzenliyoruz, herkesi bu etkinliğimize destek vermeye, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e kalemlerimizle de sahip çıkacağız.”

Bakan’ın bahanesi: Evrak eksikliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yarışmayla ilgili sendikayı suçladı. Tekin, şunları söyledi: “Biz mevzuat çerçevesinde izinleri veririz. Bazı sendikalar siyasi partilerle ‘informel ilişkiler’ içinde, biz hiç kimsenin siyasi ideolojisine bakmıyoruz ama sendika protokol talebinde bulunmadı. Her isteyenin okullarda faaliyet yapmasına izin veremeyiz."