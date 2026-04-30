Kurumlar vergisinde haftalardır süren beyan maratonunda son perde bugün kapanıyor. Mükellefler, 2025 yılına ait faaliyet sonuçlarını içeren beyannamelerini bugün akşama kadar vererek ödemelerini gerçekleştirmek zorunda. İnternet üzerinden yapılan başvurularda sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısı yapılırken, ödemelerin de eş zamanlı olarak yapılması şart koşuluyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar ve mali müşavirler, ödeme işlemlerini fiziksel olarak vergi dairelerine gitmeden de gerçekleştirebiliyor:

Dijital Kanallar: Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamalar.

Bankalar: Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'leri.

PTT: Tüm PTT şubeleri üzerinden ödeme imkanı.

%5 VERGİ İNDİRİMİ ŞARTLARI

Ödemelerini düzenli yapan mükellefler için sunulan yüzde 5 vergi indirimi hakkı bu dönemde de büyük önem taşıyor. Bu indirimden faydalanmak isteyen kurumların şu şartları taşıması gerekiyor:

-Beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yıla ait vergilerin zamanında ödenmiş olması.

-Vadesi geçmiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması.

-İlgili dönemler için vergi incelemesi sonucu kesinleşmiş ek bir tarhiyatın olmaması.

GEREKLİ BELGELER VE İSTİSNALAR

Beyanname verilirken sadece rakamların beyan edilmesi yeterli değil. Bilanço, gelir tablosu ve işletme hesabı özetleri gibi temel mali tabloların sisteme yüklenmesi zorunlu.

Ayrıca; AR-GE indirimleri, tasarım destekleri ve sınai mülkiyet hakkı istisnaları gibi avantajlardan yararlanan kurumların, bu durumlarını kanıtlayan ek belgeleri de beyannameye eklemeleri kritik önem arz ediyor.