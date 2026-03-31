Milli takımımızın Kosova ile oynayacağı maç öncesi öncesinde, eski milli futbolcu ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz bir paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam sahaya çıkacak kardeşlerim gibi içimde tarif etmesi zor bir duygu var...

Yıllarca o formayı gururla taşımış biri olarak şunu söyleyebilirim; Milli forma, insanın omuzlarına sadece bir kumaş gibi oturmaz. Ağırlığı vardır... Ama o ağırlık insanı ezmez, aksine büyütür. Çünkü o forma; sokakta top oynayan çocukların hayali, gecesini gündüzüne katan insanların umudu, bu ülkenin ortak gururudur.

Bizim jenerasyonumuzun içinde hep bir eksiklik kaldı... Dünya Kupası. Turnuva zamanı geldiğinde içimde bir sızı olur. “Orada olmalıydık” duygusu hiç geçmez. O atmosferi dışarıdan izlemek, anlatması zor bir özlem bırakır insanda. İşte o özlem, bugün hâlâ milyonların kalbinde yaşıyor.

-Bugün sahaya çıkacak olan kardeşlerim, o hayalin bugünkü temsilcileri. Onların attığı her adımda, ortaya koyduğu her mücadelede aslında geçmişle gelecek birleşiyor. Bizim yaşadığımız duygular, onların heyecanıyla yeniden hayat buluyor.

Milli Takım dediğin şey biraz da budur aslında... Nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye. Yarım kalan hayallerin, yeniden yazılma ihtimali.

Kosova maçı belki gelecekte takvimde bir gün gibi durur ama bizler için çok daha fazlası. Çünkü her milli maç, o büyük hayale atılan küçük ama anlamlı bir adımdır.

Eminim ki bugün sahada olacak herkesin yüreğinde aynı şey var; milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağımızı Dünya Kupasında dalgalandırmak.

Kalbimiz, desteğimiz, inancımız sizinle BİZİM ÇOCUKLAR..."