Burçlar sadece karakterimizi değil, zevklerimizi de şekillendiriyor. Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız seçimler bile burç özelliklerimizle ilişkilendirilebiliyor.
Peki, bu özellikler içecek tercihlerine yansısaydı burcuna göre sen hangi içecek olurdun? İşte burçların karakterine göre karşılık gelen içecekler…
KOÇ
Enerjik ve hızlı yapısıyla Koç burcu, sert ve etkili bir kahveyi temsil eder. Güne hızlı başlamayı sever.
BOĞA
Keyfine düşkün Boğa, aroması yoğun ve yumuşak içimli sıcak çikolataya daha yakındır.
İKİZLER
Değişken ve sosyal İkizler, her an farklı bir şey isteyen meyve kokteyllerini yansıtır.
YENGEÇ
Duygusal ve evcimen Yengeç, sıcak ve huzur veren bitki çaylarıyla uyum sağlar.
ASLAN
Dikkat çekmeyi seven Aslan, gösterişli ve renkli enerji içecekleriyle özdeşleşir.
BAŞAK
Düzenli ve sade Başak, su veya hafif aromalı detox içecekleri temsil eder.
TERAZİ
Dengeli Terazi, şık sunumlu soğuk kahve ve latte çeşitlerine daha yakındır.
AKREP
Gizemli ve güçlü Akrep, yoğun espresso gibi sert içeceklerle uyum sağlar.
YAY
Özgür ruhlu Yay, tropikal meyve kokteylleri ve ferah içecekleri temsil eder.
OĞLAK
Disiplinli Oğlak, klasik siyah kahve gibi net ve sade içecekleri yansıtır.
KOVA
Farklı ve sıra dışı Kova, gazlı ve alışılmadık aromalı içeceklerle özdeşleşir.
BALIK
Hayalperest Balık, renkli, tatlı ve yumuşak aromalı milkshake’leri temsil eder.