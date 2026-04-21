Burçlar sadece karakterimizi değil, zevklerimizi de şekillendiriyor. Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız seçimler bile burç özelliklerimizle ilişkilendirilebiliyor.

Peki, bu özellikler içecek tercihlerine yansısaydı burcuna göre sen hangi içecek olurdun? İşte burçların karakterine göre karşılık gelen içecekler…

KOÇ

Enerjik ve hızlı yapısıyla Koç burcu, sert ve etkili bir kahveyi temsil eder. Güne hızlı başlamayı sever.

BOĞA

Keyfine düşkün Boğa, aroması yoğun ve yumuşak içimli sıcak çikolataya daha yakındır.

İKİZLER

Değişken ve sosyal İkizler, her an farklı bir şey isteyen meyve kokteyllerini yansıtır.

YENGEÇ

Duygusal ve evcimen Yengeç, sıcak ve huzur veren bitki çaylarıyla uyum sağlar.

ASLAN

Dikkat çekmeyi seven Aslan, gösterişli ve renkli enerji içecekleriyle özdeşleşir.

BAŞAK

Düzenli ve sade Başak, su veya hafif aromalı detox içecekleri temsil eder.

TERAZİ

Dengeli Terazi, şık sunumlu soğuk kahve ve latte çeşitlerine daha yakındır.

AKREP

Gizemli ve güçlü Akrep, yoğun espresso gibi sert içeceklerle uyum sağlar.

YAY

Özgür ruhlu Yay, tropikal meyve kokteylleri ve ferah içecekleri temsil eder.

OĞLAK

Disiplinli Oğlak, klasik siyah kahve gibi net ve sade içecekleri yansıtır.

KOVA

Farklı ve sıra dışı Kova, gazlı ve alışılmadık aromalı içeceklerle özdeşleşir.

BALIK

Hayalperest Balık, renkli, tatlı ve yumuşak aromalı milkshake’leri temsil eder.