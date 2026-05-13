Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Türkiye ekonomisine konsolide bazda 153 milyar lira tutarında kredi desteği sunan banka, konsolide aktif büyüklüğünü 207,5 milyar lira seviyesine yükseltti.

Finansal büyümesini sürdüren Burgan Bank, 500 milyon lira net kar elde ederken, kurumsal ve ticari bankacılık alanında reel sektöre sağladığı finansman desteğini 122,1 milyar lira seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,2 milyar lirası nakdi, 35,9 milyar lirası ise gayrinakdi kredilerden oluşurken, yılın ilk döneminde dengeli büyüme yapısı korundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, dengeli büyüme yaklaşımları, etkin risk yönetimi anlayışları ve dijitalleşme odakları doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde güçlü performanslarını sürdürdüklerini belirtti.

Tüm iş kollarına yayılan büyümeyi, müşteri deneyimini geliştiren adımlar ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla desteklediklerini aktaran Dinç, "Bu dönemde de yatırımlarımızın odağında teknolojik alt yapımızı geliştirecek ve markalarımızı ileri taşıyacak projeler yer aldı. Dinamik ve çevik yönetim anlayışımızla bilançomuzu etkin şekilde yönetirken, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayan yapımızı daha da pekiştirdik. Burgan Bank ve ON Dijital markalarımızı geleceğe taşıyacak yatırımlara kararlılıkla devam ediyor, hedeflerimize ulaşmak için hızlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinç, ON Dijital tarafında büyüme ivmesinin sürdüğünü, dijital kanallarda 1,6 milyondan fazla müşteriye hızlı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunduklarını aktardı.

Masrafsız bankacılık işlemleri, avantajlı mevduat ve kredi oranları, zengin yatırım ürünleriyle müşterilerin birikimlerine değer katmaya, farklı markalarla yaptıkları işbirlikleriyle onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Dinç, söz konusu yatırımları ve çalışmalarının, yeni müşteri kazanımında bankalarını ileri taşımayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dinç, uzaktan müşteri ediniminde ilk çeyrekte pazar paylarının yüzde 4 seviyesine ulaştığına işaret ederek, "51 marka, 6 bin 842 satış noktasındaki işbirliklerimizle geniş bir erişim ağı oluşturduk. BKM standartları doğrultusunda sunduğumuz açık bankacılık hizmetlerinde yüzde 99,5 kesintisiz hizmet performansımızla operasyonel gücümüzü pekiştirdik. Sigorta tarafında komisyon gelirlerimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak dijital iş modelimizin katkısını güçlendirdi." değerlendirmesini yaptı.

"Dış ticaret hacmimizi dolar bazında yüzde 40 büyüttük"

Nakit yönetimi, dış ticaret ve faktoring alanlarında geliştirilen dijital ve kişiselleştirilmiş çözümlerin işlem hacimlerine doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dış ticaret hacmimizi dolar bazında yüzde 40 büyüterek 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. Güçlenen satış yapılanmamızla KOBİ segmentinde faktoring işlemlerinde işlem hacmimizi 8 kat artırdık. Birikim Yönetimi iş kolunda müşterilerimizin varlıklarını daha etkin değerlendirebilecekleri bir yapıyı güçlendirirken, yönetilen müşteri varlık büyüklüğümüzü mart sonu itibarıyla 69 milyar lira seviyesine taşıdık. Toplam fon büyüklüğümüz ise 26 milyar lira olarak gerçekleşti."

Burgan Yatırım tarafında işlem hacmi ve komisyon gelirlerinde yüzde 33 büyüme kaydedildiğini ifade eden Dinç, devam eden "0 komisyon" ve "ON Plus mevduat" kampanyalarının katkısıyla müşteri kazanımı ve aktivasyon süreçlerinde önemli bir ivme yakalandığını vurguladı.

Dinç, hisse opsiyonları ve Eurobond işlemleriyle genişleyen ürün gamının büyümeyi desteklediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Leasing ve filo kiralama tarafında güçlü performansımızı sürdürdük. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi bazında ise ilk 5 arasında yer alıyoruz. Bu dönemde aktif büyüklüğü 22 milyar lira seviyesine yükselttik. Öz kaynak karlılığı yüzde 34 ve aktif karlılık yüzde 8 olarak gerçekleşti. Filo kiralama tarafında ise araç parkının toplam yatırım değeri 9,5 milyar liraya ulaştı. Elde edilen bu sonuçların temelinde güçlü ekip yapımız var. 2025 yılında ikinci kez Great Place To Work Sertifikası'nı aldıktan sonra, bu yıl ilk kez En İyi İşverenler Listesi'nde yer almanın gururunu yaşadık. Çalışan ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızı ve teknolojik yatırımlara verdiğimiz önceliği önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."