Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçildi. Belediye Başkan Vekili Şahin Biba oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçti.

SEÇİM ÖNCESİ ARBEDE

Seçim öncesi polis ile CHP grubu arasında arbede yaşandı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş polis müdahalesinden etkilendi.

YÜRÜMEK İSTEYEN CHP'LİLERE POLİS ABLUKASI

CHP Bursa İl Başkanlığı'na yürümek isteyen CHP'lilere polis ablukasına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Şiddet uygulanarak, gaz sıkılarak hepimize işkence edilmiştir. Bu zulme, bu darbeciliğe direneceğiz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklanmıştı.

CHP ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDI

CHP'nin yapılacak seçimlerde aday çıkarmama kararı aldı.