Bursa’da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip ‘change’ araçları piyasaya sürdükleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda 28 araca el konulurken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışma kapsamında, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarının değiştirilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İncelemelerde şasi numarası değiştirilmiş olduğu belirlenen 28 araca el konuldu. 8 İKAMET VE 2 İŞ YERİ ARANDI Bursa il merkezinde oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, şüphelilerden 1’inin Muğla’da olduğu tespit edilip ilgili birimlere bilgi verildi. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Mayıs'ta Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 5’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.