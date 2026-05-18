2. Lig Kırmızı Grup'u şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 'Süper Lig' parolasıyla kadro çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Yeşil-Beyazlılarda dünyaca ünlü golcü Olivier Giroud'un transferi için de yoğun mesai harcanıyor. Habere göre Bursaspor'da yöneticiler, Lille ile sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki Fransız yıldız ile geçen gün video konferans sistemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bursaspor'un deneyimli golcüyü kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi ve rekor sayıda forma satmayı hedeflediği ifade edildi. Transferin, kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Kariyerinde Arsenal, Chelsea ve Milan gibi dev kulüpler bulunan Giroud, Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun da önemli bir parçasıydı.

Bu sezon Ligue 1 ekibi Lille ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan 39 yaşındaki santrfor, 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.