Demir eksikliği, vücudun çeşitli işlevlerini olumsuz yönde etkilerken, çeşitli semptomlara da yol açabilir. Yorgunluk, soluk cilt, baş dönmesi, baş ağrıları, kırılgan saçlar ve tırnaklar, demir eksikliğinin en yaygın belirtilerindendir. Demir, vücutta oksijen taşıyan hemoglobinin üretiminde hayati rol oynar ve bu yüzden demir seviyeleri düştüğünde anemi gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Demir eksikliğinin farklı sebepleri olabilir. Bunlar arasında beslenme eksiklikleri, çölyak hastalığı gibi emilim problemleri veya vücudun fazla demire ihtiyacı gibi faktörler yer alır. Öte yandan bazı kişilerde demir eksikliği, besin dışı maddelere karşı istek duyma durumu olan pika bozukluğuna yol açabilir. Pika, toprak, kil, kağıt, kömür gibi yenmeyen maddeleri yeme arzusuyla tanımlanır. Bu tür istekler, vücudun demir eksikliğine tepki olarak gelişebilir.

EN YAYGIN BELİRTİSİ BUZ YEME İSTEĞİDİR

Demir eksikliğine bağlı en yaygın pika formu ise pagofaji olarak bilinen buz yeme isteğidir. Ulusal Tıp Kütüphanesi, bu bozukluğun çocuklarda daha yaygın olduğunu belirtmekle birlikte, demir eksikliği olan yetişkinlerde de görülebileceğini ifade ediyor. Pika, yiyecek dışı maddeleri tüketme arzusunun bir parçasıdır ve bazen ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Buz çiğnemek genellikle zararsız görünebilir fakat uzun vadede bağırsak tıkanıklıkları, zehirlenmeler ve sindirim sorunları gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Doktor Rajiv K. Pruthi, pika ve buz yeme isteğine ilişkin konuşurken, bu durumun genellikle demir eksikliğiyle ilişkilendirildiğini fakat bazen psikolojik ve duygusal faktörlerden de kaynaklanabileceğine dikkat çekti.