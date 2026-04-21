Buzdolabı kapakları, tasarım gereği raf barındırmasına rağmen uzmanlar bu alanın bozulabilir gıdalar için uygun olmadığını saptadı. Dr. Vanessa Coffman, ürün sıcaklığının 4°C’nin üzerine çıktığı an "tehlike bölgesi"ne girildiğini ve bakterilerin her 20 dakikada ikiye katlandığını vurguladı. Kapak bölgesi, her açılışta oda sıcaklığına maruz kaldığı için stabil bir soğutma sağlayamadığı gerekçesiyle riskli bölge ilan edildi.

SÜT VE YUMURTA İÇİN EN YANLIŞ NOKTA

Gıda güvenliği uzmanı Mark McShane, süt ve süt ürünlerinin kapı raflarında saklanmasının, ürünlerdeki hassas enzimlerin ve faydalı probiyotiklerin kaybına yol açtığını bildirdi. Aynı şekilde, istikrarlı bir soğukluğa ihtiyaç duyan yumurtaların kapaktaki tepsilere yerleştirilmesinin, bozulma sürecini hızlandırdığı kaydedildi. Şarküteri ürünleri ve hazır yemeklerin de kapak raflarında bakteri üremesine açık hale geldiği saptandı.

HASSAS GIDALARDA OKSİDASYON RİSKİ

Doğal fındık ezmeleri ve yüksek kaliteli yağların, tekrarlanan sıcaklık değişimleri nedeniyle katmanlarına ayrıldığı ve formunun bozulduğu belirlendi. Soğuk sıkım meyve sularının ise kapaktaki ışık ve ısı etkisiyle hızla oksitlendiği, bunun sonucunda C vitamini kaybı ve enzimatik bozulma yaşandığı tespit edildi. Çiğ et, balık ve yapraklı yeşilliklerin de dengesiz ısı nedeniyle kapak raflarında saklanmasının gıda güvenliği açısından risk oluşturduğu açıklandı.

KAPAKTA SADECE "DAYANIKLI" SOSLAR SAKLANMALI

Uzmanlar, buzdolabı kapağının sadece asit, tuz ve şeker oranı yüksek olan dayanıklı soslar için kullanılması gerektiğini duyurdu. Ketçap, hardal, turşu, soya sosu ve sirke gibi içeriklerin yüksek asitlik oranları sayesinde mikroorganizmalara karşı dirençli olduğu ve kısa süreli ısı değişimlerinden etkilenmediği belirtildi. Reçel gibi uzun raf ömrüne sahip ürünlerin de bu alanda saklanabileceği bildirildi.

BUZDOLABI İÇİN DOĞRU YERLEŞİM ŞEMASI

Gıdaların ömrünü uzatmak için bozulabilir tüm ürünlerin iç raflara taşınması önerildi. Çiğ et ve balığın, soğuk havanın en stabil olduğu ve olası damlamaların diğer besinleri kirletmeyeceği en alt raf bölümüne yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Üst rafların kapı açıldığında hızla ısındığına dikkat çeken uzmanlar, en uzun süreli koruma için buzdolabının orta ve arka kısımlarının tercih edilmesini tavsiye etti.