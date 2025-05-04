Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve ve Avrupa yarışını ilgilendiren kritik müsabakada düdük hakem Yasin Kol'da.
Heyecanla beklenen derbide iki takımın ilk '11leri de belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Amir, Gedson, Chamberlain, Mustafa, Rashica, Rafa Silva
MOURINHO SİFTAH PEŞİNDE
Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada girdi.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ 3. SIRADA
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek
Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.