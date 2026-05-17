Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İLK 11'LER Fenerbahçe: Mert, M. Müldür, Yiğit, Çağlar, Brown, Fred, İsmail, Kante, Musaba, Oğuz, Kerem Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Claro, Umut, Calegari, Taşkın, Mateusz, Baran Ali, Radu, Metehan, Umut 1 PUAN YETECEK Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yine Göle yönetiminde sahada olacak. Ligde 33 müsabakada sekizer galibiyet ve beraberlik ile 17 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada yer aldı. Eyüpspor, karşılaşmadan 1 puan alması durumunda ligde kalacak. Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak. Asesniso ise sakatlığı nedeniyle maçta riske edilmeyecek.

