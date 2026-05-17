Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor…
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Kasımpaşa topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak.
İLK 11'LER:
Kasımpaşa: Ali Emre; Arous, Becao, Opoku, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kerem Demirbay, Diabate, Benedcyzak
Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Arda, Singo, Eren, Kaan, Nhaga, İlkay, Sane, Lang, Icardi.