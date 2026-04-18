İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "parada sahtecilik", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi 8 farklı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (47), bir açık ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen ikamete polislerce düzenlenen operasyonda, G.G. yatak odasındaki bazaya gizlenmiş bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.